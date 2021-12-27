Легия интересуется Максимом Ковалем

Варшавская «Легия» проявляет интерес к 29-летнему украинскому голкиперу саудовского «Аль-Фатеха» Максиму Ковалю.

Польский клуб, за который выступает еще один украинец Игорь Харатин, пребывает в поисках вратаря, поскольку основной страж ворот Артур Боруц получил травму.

«Легия» рассчитывает заполучить Коваля бесплатно, поскольку его контракт истекает в конце июня 2022 года, но Максим может разорвать соглашение досрочно.

Коваль, который в свое время провел два поединка за национальную сборную Украины, в этом сезоне отыграл 13 матчей за «Аль-Фатех».

Напомним, в конце октября «Легия» объявила о назначении нового главного тренера.