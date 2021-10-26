Легия Харатина объявила о назначении нового главного тренера

«Легия» объявила об изменения на тренерском мостике.

Клуб покинул главный тренер Чеслав Михневич. Ему на смену пришел Марек Голебьевски, который ранее работал со второй командой «Легии».

Михневич работал в клубе из Варшавы с 2020 года и привел команду к чемпионству, а также вывел в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, что Игорь Харатин перебрался в «Легию» в сентябре. На его счету 10 матчей за клуб (1 гол).