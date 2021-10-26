Легия Харатина объявила о назначении нового главного тренера

Изменения в клубе украинского хавбека

  • 26.10.2021 12:32
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Легия Харатина объявила о назначении нового главного тренера
© ФК Легия. Марек Голебьевски

«Легия» объявила об изменения на тренерском мостике.

Клуб покинул главный тренер Чеслав Михневич. Ему на смену пришел Марек Голебьевски, который ранее работал со второй командой «Легии».

Михневич работал в клубе из Варшавы с 2020 года и привел команду к чемпионству, а также вывел в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, что Игорь Харатин перебрался в «Легию» в сентябре. На его счету 10 матчей за клуб (1 гол).

Источник — ФК Легия Варшава

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