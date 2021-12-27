Артем ДОВБИК: «В 13 или 14 лет я не подошел Шахтеру»

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, за какой украинский клуб болел в детстве.

– В детстве я больше болел за «Шахтер». Папа болел за «Динамо», а я на зло ему, за «горняков».

– Ты фанател от кого-то из футболистов «Шахтера» в детстве?

– Нравились Луис Адриано, Дуглас Коста, Виллиан. Играли они просто здорово. Когда я стал старше, то симпатии к «Динамо» и «Шахтеру» у меня уровнялись.

– Ну, «Динамо» тебя хотя бы приглашало на просмотр, а «Шахтер» никогда не проявлял интерес?

– Я ездил лет в 13 или 14 в «Шахтер». Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался. Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу «Шахтеру» и мне нужно возвращаться домой. Я так понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся назад, - сказал Довбик.