Артем ДОВБИК: «В 13 или 14 лет я не подошел Шахтеру»

Форвард рассказал, как ездил на просмотр в Донецк

  • 27.12.2021 01:20
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Артем ДОВБИК: «В 13 или 14 лет я не подошел Шахтеру»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, за какой украинский клуб болел в детстве.

– В детстве я больше болел за «Шахтер». Папа болел за «Динамо», а я на зло ему, за «горняков». 

– Ты фанател от кого-то из футболистов «Шахтера» в детстве?
– Нравились Луис Адриано, Дуглас Коста, Виллиан. Играли они просто здорово. Когда я стал старше, то симпатии к «Динамо» и «Шахтеру» у меня уровнялись.

– Ну, «Динамо» тебя хотя бы приглашало на просмотр, а «Шахтер» никогда не проявлял интерес?
– Я ездил лет в 13 или 14 в «Шахтер». Был турнир в Алуште, и какой-то селекционер увидел меня и пригласил через моего тогдашнего тренера в Донецк. Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался. Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу «Шахтеру» и мне нужно возвращаться домой. Я так понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся назад, - сказал Довбик.

Источник — BurBuzz

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