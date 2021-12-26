В 19-м туре АПЛ «Вест Хэм» в домашних стенах проиграл «Саутгемптону».
Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но не смог помочь своей команде.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон).
Источник — Sport.ua
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