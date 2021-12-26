Четыре украинца вошли в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года

Четыре украинских футболиста попали в рейтинг лучших игроков мира младше 21 года по итогам 2021-го по версии издания Foot Mercato.
Больше всего баллов (11) набрал Анатолий Трубин из «Шахтера», который в этом рейтинге занял второе место среди вратарей, уступив лишь голкиперу «Лидса» Илану Мелье (13 баллов). Также в списке лучших киперов есть и Руслан Нещерет из «Динамо» (1 балл).
Центральный защитник киевлян Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Среди игроков атаки есть вингер «Шахтера» Михаил Мудрик (1 балл). Также в рейтинге присутствует «горняк» Тете (2 балла).
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Источник — Footmercato
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