Четыре украинца вошли в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года

Мудрик, Забарный, Трубин и Нещерет – в списке лучших по версии Foot Mercato

  • 26.12.2021 22:31
  • 1521 просмотр
  • 1 комментарий
Четыре украинца вошли в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Четыре украинских футболиста попали в рейтинг лучших игроков мира младше 21 года по итогам 2021-го по версии издания Foot Mercato.

Больше всего баллов (11) набрал Анатолий Трубин из «Шахтера», который в этом рейтинге занял второе место среди вратарей, уступив лишь голкиперу «Лидса» Илану Мелье (13 баллов). Также в списке лучших киперов есть и Руслан Нещерет  из «Динамо» (1 балл).

Центральный защитник киевлян Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Среди игроков атаки есть вингер «Шахтера» Михаил Мудрик (1 балл). Также в рейтинге присутствует «горняк» Тете (2 балла).

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Источник — Footmercato

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Paha_Dnipro
    online
    Paha_Dnipro, 26.12.2021 22:44
    +1
    4 из 50. Это прям оооочень много. Главное не потеряться! Удачи!
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