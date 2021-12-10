Трубин – в символической сборной U-20 от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2021 года среди игроков в возрасте до 20 лет. В нее вошел голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.
Весь состав символической сборной: Трубин, Нуну Мендеш, Эрик Гарсия, Бадиашиль, Сака, Камавинга, Педри, Беллингем, Мусиала, Гринвуд, Родриго
Источник — IFFHS
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