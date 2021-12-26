Тренер Шахтера включил двух динамовцев в тройку лучших игроков года

Роберто Де Дзерби удивил

  • 26.12.2021 22:17
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Тренер Шахтера включил двух динамовцев в тройку лучших игроков года
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби определил тройку лучших игроков УПЛ по итогам первой части сезона.

Первое место итальянский специалист отдал теперь уже бывшему «горняку» Марлосу, а второе и третье футболистам «Динамо» – Николаю Шапаренко и Виктору Цыганкову.

Отметим, что «Шахтер» ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — zbirna.com

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