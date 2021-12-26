Тренер Шахтера включил двух динамовцев в тройку лучших игроков года

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби определил тройку лучших игроков УПЛ по итогам первой части сезона.
Первое место итальянский специалист отдал теперь уже бывшему «горняку» Марлосу, а второе и третье футболистам «Динамо» – Николаю Шапаренко и Виктору Цыганкову.
Отметим, что «Шахтер» ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
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Источник — zbirna.com
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