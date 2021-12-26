Рождественский подарок для Жозе. Рома подпишет хавбека Арсенала

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс станет игроком «Ромы». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Детали трансфера не известны.
В нынешнем сезоне на счету Мэйтленд-Найлса 1 ассист в 11 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.
Сегодня «Арсенал» сообщил о том, что Мэйтленд-Найлс заразился коронавирусом.
🎄@MaitlandNiles @OfficialASRoma ⏳@SkySport @SkySports #calciomercato— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 26, 2021
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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