Рождественский подарок для Жозе. Рома подпишет хавбека Арсенала

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс станет игроком «Ромы». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Детали трансфера не известны.

В нынешнем сезоне на счету Мэйтленд-Найлса 1 ассист в 11 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Сегодня «Арсенал» сообщил о том, что Мэйтленд-Найлс заразился коронавирусом.