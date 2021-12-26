Три игрока Арсенала заразились коронавирусом

«Арсенал» сообщил о том, что три игрока команды заразились коронавирусом. Речь идет о Седрике Соареше, Такехиру Томиясу и Эйнсли Мэйтленд-Найлзе.

Все три игрока пропускают сегодняшний матч 19-го тура АПЛ против «Норвича». Сейчас «Канониры» идут четвертыми в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» продлит контракт с Букайо Сака.