Три игрока Арсенала заразились коронавирусом

«Арсенал» сообщил о том, что три игрока команды заразились коронавирусом. Речь идет о Седрике Соареше, Такехиру Томиясу и Эйнсли Мэйтленд-Найлзе.
Все три игрока пропускают сегодняшний матч 19-го тура АПЛ против «Норвича». Сейчас «Канониры» идут четвертыми в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» продлит контракт с Букайо Сака.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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