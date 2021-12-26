14-й номер мирового рейтинга прилетел в Австралию с коронавирусом

Денис Шаповалов сдал положительный тест

  • 26.12.2021 18:45
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14-й номер мирового рейтинга прилетел в Австралию с коронавирусом
© Инстаграм Дениса Шаповалова

Канадский теннисист Денис Шаповалов, который уже прибыл в Австралию для выступления на первых турнирах сезона-2022, сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

«По прибытии в Сидней я сдал положительный анализ на ковид. Сейчас следую всем протоколам – включая изоляцию и информирование всех, с кем я контактировал. У меня слабые симптомы, и я с нетерпением жду возвращения на корт, когда это будет безопасно», – написал теннисист в инстаграме.

Ранее после выставочного турнира в Абу-Даби коронавирус обнаружили у Рафаэля Надаля и его тренера Карлоса Мойи, Белинды Бенчич и Онс Жабер. Более того, положительный анализ сдал член команды Энди Маррея, которому организаторы Australian Open выдали «вайлд-кард».

Источник — Instagram

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