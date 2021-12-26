В Ювентусе раздражены поведением Мино Райолы

Агент заявил, что Маттейс Де Лигт покинет клуб

  • 26.12.2021 18:33
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В Ювентусе раздражены поведением Мино Райолы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Ранее агент Маттейса Де Лигта, Мино Райола, заявил, что голландский защитник зимой покинет «Ювентус». Руководство туринского клуба раздражено поведением Райолы.

В «Ювентусе» считают Де Лигта неприкасаемым. Клуб не собирается продавать 22-летнего голландца зимой.

В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 1 гол в 20 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что подписать Де Лигта планирует «Барселона».

Источник — Calciomercato

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