В Ювентусе раздражены поведением Мино Райолы

Ранее агент Маттейса Де Лигта, Мино Райола, заявил, что голландский защитник зимой покинет «Ювентус». Руководство туринского клуба раздражено поведением Райолы.
В «Ювентусе» считают Де Лигта неприкасаемым. Клуб не собирается продавать 22-летнего голландца зимой.
В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 1 гол в 20 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что подписать Де Лигта планирует «Барселона».
Источник — Calciomercato
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