Реал хочет избавиться от двух звездных игроков в январе

«Реал» планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от Иско и Гарте Бэйла. Контракты обеих игроков истекают в конце сезона.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Иско и Бэйла и готов их отпустить. При этом подписывать игроков в январе «Реал» не намерен.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать Андрея Лунина в «Ньюкасл».
Источник — Marca
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