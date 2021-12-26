Реал хочет избавиться от двух звездных игроков в январе

«Реал» планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от Иско и Гарте Бэйла. Контракты обеих игроков истекают в конце сезона.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Иско и Бэйла и готов их отпустить. При этом подписывать игроков в январе «Реал» не намерен.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать Андрея Лунина в «Ньюкасл».