Реал хочет избавиться от двух звездных игроков в январе

Карло Анчелотти не рассчитывает на Иско и Гарета Бэйла

  • 26.12.2021 16:56
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Реал хочет избавиться от двух звездных игроков в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

«Реал» планирует во время зимнего трансферного окна избавиться от Иско и Гарте Бэйла. Контракты обеих игроков истекают в конце сезона.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Иско и Бэйла и готов их отпустить. При этом подписывать игроков в январе «Реал» не намерен.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может продать Андрея Лунина в «Ньюкасл».

Источник — Marca

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