ДОВБИК: «Дуглас, Папа Гуйе просто сметали, они меня даже не чувствовали»

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик вспомнил, как впервые приехал в Днепр.
«Приехал, увидел, это космос был тогда. Там защитники, Дуглас, Папа Гуйе. Ты не можешь никого не обижать, но они тебя просто сметают, они тебя даже не чувствуют. Папа спрашивал: «Как там Зозуля, Селезнев?». Как и есть. Топ. Все забивают, все залетает. Мне пока рано», - сказал Довбик.
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Источник — BurBuzz
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