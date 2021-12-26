ДОВБИК: «Дуглас, Папа Гуйе просто сметали, они меня даже не чувствовали»

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик вспомнил, как впервые приехал в Днепр.

«Приехал, увидел, это космос был тогда. Там защитники, Дуглас, Папа Гуйе. Ты не можешь никого не обижать, но они тебя просто сметают, они тебя даже не чувствуют. Папа спрашивал: «Как там Зозуля, Селезнев?». Как и есть. Топ. Все забивают, все залетает. Мне пока рано», - сказал Довбик.

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