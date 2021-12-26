Владлен ЮРЧЕНКО: «Задолженность в Десне? У каждого по-разному»

27-летний украинский хавбек Владлен Юрченко рассказал о долгах черниговской «Десны» перед игроками.

– Почему многие уходят из «Десны»: вы, Тотовицкий, Будковский?

– Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.

– То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?

– Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.

– Задолженность за сколько месяцев?

– У каждого по-разному, точно не могу сказать.

– Президент «Десны» поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?

– Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.

– Рябоконь не планирует покинуть «Десну» в связи с уходом ряда игроков?

– Без понятия.

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