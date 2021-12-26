Владлен ЮРЧЕНКО: «Контракт с Десной разорвал, пункта о возвращении нет»

Известный хавбек подтвердил, что покинул черниговский клуб

  • 26.12.2021 13:55
  • 1669 просмотров
  • 2 комментария
Владлен ЮРЧЕНКО: «Контракт с Десной разорвал, пункта о возвращении нет»
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Украинский полузащитник Владлен Юрченко подтвердил, что покинул черниговскую «Десну».

– Так вы разорвали контракт с «Десной» или нет?
– Да, разорвал.

– В чем причина?
– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.

– Новую команду ищите в Европе или Украине?
– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.

– Возвращение в «Зарю» возможно?
– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.

– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?
– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.

– «Десна» рассчиталась с вами по зарплате?
– Не полностью.

– Правда, что вы вернетесь в «Десну», если зимой не перейдете в европейский клуб?
– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.

Источник — Трибуна

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 26.12.2021 14:14
    +4
    Кроме 2х лет в зоре он вообще не где не играл. Ну и сейчас посидит. Полесье, металл, ингулец, колос. Думаю это варианты из Украины более реальные
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 26.12.2021 15:01
    0
    Інтерв'ю ні про що... жодної внятної відповіді. Який футболіст - такий і діалог. Збитий льотчик, одним словом....
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