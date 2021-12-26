Владлен ЮРЧЕНКО: «Контракт с Десной разорвал, пункта о возвращении нет»

Украинский полузащитник Владлен Юрченко подтвердил, что покинул черниговскую «Десну».
– Так вы разорвали контракт с «Десной» или нет?
– Да, разорвал.
– В чем причина?
– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.
– Новую команду ищите в Европе или Украине?
– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.
– Возвращение в «Зарю» возможно?
– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.
– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?
– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.
– «Десна» рассчиталась с вами по зарплате?
– Не полностью.
– Правда, что вы вернетесь в «Десну», если зимой не перейдете в европейский клуб?
– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.
Источник — Трибуна
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