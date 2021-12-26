Артем ДОВБИК: «Мы с женой с 1 класса за одной партой сидели»

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как познакомился со своей женой.

«Мы с 1 класса за одной партой сидели. До 4 класса еще общались. Потом нас перевели в другой класс. Её по уму, скажем так. А меня в спортивный. В 11 классе сблизились. Вальс, репетиции, так и общались. Потом после 11 класса, ближе начали общаться и оно переросло в любовь. Я знаю что это за человек, мы друг друга чувствуем, есть о чем поговорить. Самое грустное когда не о чем с человеком пообщаться. Поэтому самое главное что мы друг друга дополняем. Мы как одно целое», - сказал Довбик.

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