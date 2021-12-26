Ньюкасл намерен подписать защитника Атлетико

«Сороки» хотят вернуть в АПЛ Кирана Триппьера

  • 26.12.2021 13:05
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Ньюкасл намерен подписать защитника Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» намерен усилить свой состав защитником «Атлетико» Кираном Триппьером.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «сороки» хотят оформить сделку зимой.

Стоимость 31-летнего англичанина оценивается в 20 миллионов евро.

Триппьер в текущем розыгрыше чемпионата Испании провел 14 матчей и получил одно предупреждение.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов выкупить у «Реала» Лунина.

Источник — твиттер Николо Скиры

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