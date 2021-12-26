Львов на сборах в Турции проведет спарринг с чешским клубом

В конце января «Львов» проведет спарринг с представителем элитного дивизиона Чехии.

28 января «Львов» сыграет с «Теплице» (15-е место в чешской лиге). В конце сентября эту команду возглавил бывший игрок московского ЦСКА, «Челси» и «Селтика» Иржи Ярошик.

В сезоне 1999/2000 «Теплице» был участником Лиги чемпионов. Трижды в своей истории клуб выступал в Кубке УЕФА.

Напомним, ранее ровенский «Верес» запланировал семь спаррингов на сборах в Турции.