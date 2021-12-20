Верес запланировал семь спаррингов на сборах в Турции

Ровенский клуб определился со спарринг-партнерами на зимние сборы

  • 20.12.2021 19:39
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Верес запланировал семь спаррингов на сборах в Турции
© ФК Верес

12 января 2022 года футболисты ровенского «Вереса» вернутся из отпуска, а уже 18 января улетят на сбор в Турцию.

На этом зарубежном этапе подготовки подопечные Юрия Вирта сыграют cемь контрольных матчей. Пять соперников уже известны:

24.01. «Верес» – «Градец-Кралове» (Чехия)

29.01. «Верес» – «Карвина» (Чехия)

02.02. «Верес» – «Спартак Суботица» (Сербия)

07.02. «Верес» – «Левски» (Болгария)

10.02. «Верес» – «Вележ» (Босния и Герцеговина)

Соперники в спаррингах 14 и 18 февраля еще уточняются. Возвращение в Ровно запланировано на 19 февраля.

Напомним, что «Верес» занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, набрав 23 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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