Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны начать сначала – вакцинация, маски и дистанция»

Наставник «Ман Сити» призвал всех следовать антиковидным нормам

  • 26.12.2021 12:29
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  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны начать сначала – вакцинация, маски и дистанция»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новой вспышке коронавируса. Специалист призвал болельщиков носить маски и вакцинироваться.

«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах. Вы не представляете, как все меняется, когда нет болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы пережить пандемию.

Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками.

Мы должны начать заново – вакцинация, ревакцинация и, как часть этого, – антисептик, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защиты. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится», – сказал Гвардиола.

Напомним, что в данный момент в АПЛ стремительно растет количество заражений. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Лидсе» и «Уотфорде» 

Источник — Daily Mail

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    juratrikur
    online
    juratrikur, 26.12.2021 12:34
    0
    А я за такий варіант: маски, дистанція, а вакцинація - в останню чергу, і то тільки для публічних людей.
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