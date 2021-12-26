Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны начать сначала – вакцинация, маски и дистанция»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новой вспышке коронавируса. Специалист призвал болельщиков носить маски и вакцинироваться.

«Я бы не хотел снова играть при пустых трибунах. Вы не представляете, как все меняется, когда нет болельщиков. Это невозможно даже сравнивать. Но мы все-таки сделали это, чтобы пережить пандемию.

Число заражений растет по всему миру, не только в Великобритании. Футбольные клубы – не исключение. Люди на стадионах могут заразиться. Во время матчей они не пользуются масками.

Мы должны начать заново – вакцинация, ревакцинация и, как часть этого, – антисептик, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защиты. Если мы сделаем это, то рестораны будут открыты, а футбол продолжится», – сказал Гвардиола.

Напомним, что в данный момент в АПЛ стремительно растет количество заражений. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Лидсе» и «Уотфорде»