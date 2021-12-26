ЛНЗ продлил контракты с двумя основными игроками

Клуб Второй лиги ЛНЗ объявил о продлении контрактов с двумя защитниками Александром Насоновым и Денисом Норенковым.

Также в декабре черкасский клуб подписал продолжил сотрудничество с хавбеками Денисом Долинским и Антоном Евдокимовым.

Напомним, что после первой части сезона ЛНЗ занимает третье место в группа А Второй лиги.

Ранее ЛНЗ подписал Максима Каленчука.