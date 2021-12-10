ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал Максима Каленчука

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Каленчуком.
О сроке соглашения 32-летнего футболиста, ровно как и о других его условиях, не сообщается.
Каленчук, являющийся воспитанником донецкого «Шахтера», с 2020 года выступал за белорусский «Витебск», в котором провел 22 матча.
Источник — Sport.ua
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