ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал Максима Каленчука

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Максимом Каленчуком.

О сроке соглашения 32-летнего футболиста, ровно как и о других его условиях, не сообщается.

Каленчук, являющийся воспитанником донецкого «Шахтера», с 2020 года выступал за белорусский «Витебск», в котором провел 22 матча.