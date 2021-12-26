Салах, три игрока Ман Сити и другие в символической сборной АПЛ

Портал Goal.com представил команду этого сезона чемпионата

  • 26.12.2021 07:49
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Салах, три игрока Ман Сити и другие в символической сборной АПЛ
© Goal.com

Известный портал Goal представил свою символическую сборную первой части сезона 2021/22 Премьер-лиги. Наибольшее представительство в списке лучших игроков сезона получил «Манчестер Сити» — три футболиста.

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья («Лидс»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»).

Читайте также: Идет на рекорд. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности