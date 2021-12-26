Салах, три игрока Ман Сити и другие в символической сборной АПЛ

Известный портал Goal представил свою символическую сборную первой части сезона 2021/22 Премьер-лиги. Наибольшее представительство в списке лучших игроков сезона получил «Манчестер Сити» — три футболиста.
Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья («Лидс»), Эммануэль Деннис («Уотфорд»).
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Источник — Goal.com
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