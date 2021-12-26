Стивен Джеррард заразился коронавирусом

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тренер отправлен на карантин и не сможет присутствовать на следующих двух матчах Английской Премьер-лиги с «Челси» и «Лидс Юнайтед».
«Астон Вилла» стала одной из первых в АПЛ, где произошла массовая вспышка заражения коронавирусом. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Лидсе» и «Уотфорде»
АПЛ не планирует приостанавливать розыгрыш чемпионата, несмотря на большое число заболевших в командах.
Источник — ФК Астон Вилла
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