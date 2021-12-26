Стивен Джеррард заразился коронавирусом

Тренер «Астон Виллы» пропустит ближайшие матчи

  • 26.12.2021 07:00
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Стивен Джеррард заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренер отправлен на карантин и не сможет присутствовать на следующих двух матчах Английской Премьер-лиги с «Челси» и «Лидс Юнайтед».

«Астон Вилла» стала одной из первых в АПЛ, где произошла массовая вспышка заражения коронавирусом. Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в «Лидсе» и «Уотфорде»

АПЛ не планирует приостанавливать розыгрыш чемпионата, несмотря на большое число заболевших в командах.

Источник — ФК Астон Вилла

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