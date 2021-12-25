Юрий ВЕРНИДУБ: «Замечательный год. Весь футбольный мир узнал о Шерифе»

Украинский наставник доволен 2021 годом

  • 25.12.2021 23:53
  • 195 просмотров
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Замечательный год. Весь футбольный мир узнал о Шерифе»
© fc-sheriff.com

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб доволен тем, как сложился 2021 год. Главным достижением команды из Молдовы стал выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«2021 уходит, я думаю, что это был замечательный год. Для ФК «Шериф» в том числе. Мы хорошо поработали, о нас узнал, пожалуй, весь футбольный мир. Хочу пожелать всем нашим болельщикам и почитателям удачи, счастья, здоровья, мира. Пусть в новом году те эмоции, которые они пережили вместе с нами, умножатся».

«Мы постараемся им в этом помочь», - сказал Вернидуб.

Недавно тренер продлил контракт с клубом.

Источник — ФК Шериф Тирасполь

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 26.12.2021 00:15
    +1
    Lev4455, 25.12.2021 23:57
    Юрій дякувати вам не має за що. Ви зупинили Шахтар, позбавили нас коефіцієнтів, ви для нас просто фуфло. Якось так.
    Каким боком Вернидуб имеет отношение к тому что шахтер не заработал коф.?
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    udman1111
    udman1111, 26.12.2021 00:17
    0
    Lev4455, 25.12.2021 23:57
    Юрій дякувати вам не має за що. Ви зупинили Шахтар, позбавили нас коефіцієнтів, ви для нас просто фуфло. Якось так.
    Це його робота і тут особливих претензій бути не може, самі винуваті. Але те який саме клуб він тренує, звідки цей клуб і хто його власник... Тут потрібно запитувати його обов'язково.
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    Lev4455
    online
    Lev4455, 25.12.2021 23:57
    -4
    Юрій дякувати вам не має за що. Ви зупинили Шахтар, позбавили нас коефіцієнтів, ви для нас просто фуфло. Якось так.
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