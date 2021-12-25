Юрий ВЕРНИДУБ: «Замечательный год. Весь футбольный мир узнал о Шерифе»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб доволен тем, как сложился 2021 год. Главным достижением команды из Молдовы стал выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«2021 уходит, я думаю, что это был замечательный год. Для ФК «Шериф» в том числе. Мы хорошо поработали, о нас узнал, пожалуй, весь футбольный мир. Хочу пожелать всем нашим болельщикам и почитателям удачи, счастья, здоровья, мира. Пусть в новом году те эмоции, которые они пережили вместе с нами, умножатся».

«Мы постараемся им в этом помочь», - сказал Вернидуб.

Недавно тренер продлил контракт с клубом.