Довбик рассказал о работе с Кварцяным: «Мяча не было, пробежал 105 км»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, как однажды работал под руководством одиозного тренера Виталия Кварцяного.

«Был такой период. Такие сборы были впервые у меня. Потом еще силовые были упражнения, жабки. 50 жабок, кони были какие-то у него. Мяча не было. 7 дней были на Шацких озерах и постоянно кросс. Потом эти упражнения. Один мяч и нас человек 40. Я ни разу мяча не коснулся. Нас играло 15 на 17».

«В 6:30 подъем был, выпиваешь овес. Он говорил: «Артем, знаешь, я хочу чтобы ты был как конь. Но мне нужно, чтобы ты пил овес. Какой овес? Мы просто выпивали и бежали. Просто прибегали, ложились спать».

«Обратно просыпаешься, кушаешь, обратно побежал. Я за 7 дней пробежал 105 километров. Потом приехал в Днепр и у меня колеса спустили. Я как будто там выбегался. Неправильная подготовка. У меня все на спад пошло. Я сыграл 8 игр, ни одного гола не забил», - сказал Довбик.