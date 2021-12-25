Довбик рассказал о работе с Кварцяным: «Мяча не было, пробежал 105 км»

Форварду запомнились тренировки под руководство Кварцяного

  • 25.12.2021 22:49
  • 2084 просмотра
  • 3 комментария
Довбик рассказал о работе с Кварцяным: «Мяча не было, пробежал 105 км»
© scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, как однажды работал под руководством одиозного тренера Виталия Кварцяного.

«Был такой период. Такие сборы были впервые у меня. Потом еще силовые были упражнения, жабки. 50 жабок, кони были какие-то у него. Мяча не было. 7 дней были на Шацких озерах и постоянно кросс. Потом эти упражнения. Один мяч и нас человек 40. Я ни разу мяча не коснулся. Нас играло 15 на 17».

«В 6:30 подъем был, выпиваешь овес. Он говорил: «Артем, знаешь, я хочу чтобы ты был как конь. Но мне нужно, чтобы ты пил овес. Какой овес? Мы просто выпивали и бежали. Просто прибегали, ложились спать».

«Обратно просыпаешься, кушаешь, обратно побежал. Я за 7 дней пробежал 105 километров. Потом приехал в Днепр и у меня колеса спустили. Я как будто там выбегался. Неправильная подготовка. У меня все на спад пошло. Я сыграл 8 игр, ни одного гола не забил», - сказал Довбик.

Источник — BurBuzz

(15 голосов)

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Комментарии
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    turist86
    turist86, 25.12.2021 22:56
    +7
    спорт юа, напишіть краще про цього героя
    Український військовий пробіг 270 кілометрів за 27 годин
    22-річний військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий пробіг ультрамарафон.
    Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час. Біг безперервно, адже зупинки, за словами хлопця, погано вплинули би на м’язи, і бігти тоді важче.
    Перекушував хлопець майже на ходу та майже не зупинявся протягом всієї дистанції.
    “Ура, я це зробив, думав це займе більше часу, але все склалось дуже добре. Під кінець біг набагато повільніше, десь останні 20 кілометрів, але загалом дистанція далась з легкістю і комфортом. На фініші мене чекали мої побратими. Дякую всім за підтримку і віру. Фізкульт ура”, – каже Микола.
    Микола – родом із Тернополя, у 14 омбр служить майже чотири роки.
    “Бігом займаюся з дитинства, постійно тренуюся, – розповідав Луговий перед ультрамарафоном. – Часто здійснюю забіги з Володимира-Волинського до Нововолинська, бігав із Володимира до Луцька”.
    Військові медики, які супроводжували спортсмена в дорозі, засвідчили, що ніяких проблем зі здоров’ям у Лугового не виникало.
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    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 26.12.2021 00:00
    +1
    Кварцяный малохольный на всю голову.... зато каких он "коней" дал нашему футболу, тот же Лужный
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    Lev4455
    online
    Lev4455, 25.12.2021 23:53
    0
    Класний гравець, рівень України переріс. Наступний етап - чемпіонат Італії. Шева не спи.
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