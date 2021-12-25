Довбик рассказал о работе с Кварцяным: «Мяча не было, пробежал 105 км»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, как однажды работал под руководством одиозного тренера Виталия Кварцяного.
«Был такой период. Такие сборы были впервые у меня. Потом еще силовые были упражнения, жабки. 50 жабок, кони были какие-то у него. Мяча не было. 7 дней были на Шацких озерах и постоянно кросс. Потом эти упражнения. Один мяч и нас человек 40. Я ни разу мяча не коснулся. Нас играло 15 на 17».
«В 6:30 подъем был, выпиваешь овес. Он говорил: «Артем, знаешь, я хочу чтобы ты был как конь. Но мне нужно, чтобы ты пил овес. Какой овес? Мы просто выпивали и бежали. Просто прибегали, ложились спать».
«Обратно просыпаешься, кушаешь, обратно побежал. Я за 7 дней пробежал 105 километров. Потом приехал в Днепр и у меня колеса спустили. Я как будто там выбегался. Неправильная подготовка. У меня все на спад пошло. Я сыграл 8 игр, ни одного гола не забил», - сказал Довбик.
Источник — BurBuzz
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Український військовий пробіг 270 кілометрів за 27 годин
22-річний військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий пробіг ультрамарафон.
Відстань у 270 км, з Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку, воїн здолав за 27 годин, хоча попередньо планував значно більший час. Біг безперервно, адже зупинки, за словами хлопця, погано вплинули би на м’язи, і бігти тоді важче.
Перекушував хлопець майже на ходу та майже не зупинявся протягом всієї дистанції.
“Ура, я це зробив, думав це займе більше часу, але все склалось дуже добре. Під кінець біг набагато повільніше, десь останні 20 кілометрів, але загалом дистанція далась з легкістю і комфортом. На фініші мене чекали мої побратими. Дякую всім за підтримку і віру. Фізкульт ура”, – каже Микола.
Микола – родом із Тернополя, у 14 омбр служить майже чотири роки.
“Бігом займаюся з дитинства, постійно тренуюся, – розповідав Луговий перед ультрамарафоном. – Часто здійснюю забіги з Володимира-Волинського до Нововолинська, бігав із Володимира до Луцька”.
Військові медики, які супроводжували спортсмена в дорозі, засвідчили, що ніяких проблем зі здоров’ям у Лугового не виникало.
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