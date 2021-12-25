«Спасибо, Украина». Главный скаут Шахтера покинул клуб

Главный скаут «Шахтера» Жозе Боту на странице в Instagram попрощался с украинской командой. Ранее стало известно, что специалист переходит на должность спортивного директора ПАОКа.

«Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина. Это были великолепные 3,5 сезона. Желаю клубу и стране всего наилучшего», - написал Боту.

В клубе отметили, что уже ищут нового главного скаута.

