«Спасибо, Украина». Главный скаут Шахтера покинул клуб

Главный скаут «Шахтера» Жозе Боту на странице в Instagram попрощался с украинской командой. Ранее стало известно, что специалист переходит на должность спортивного директора ПАОКа.
«Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина. Это были великолепные 3,5 сезона. Желаю клубу и стране всего наилучшего», - написал Боту.
В клубе отметили, что уже ищут нового главного скаута.
Источник — Sport.ua
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