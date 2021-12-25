Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф сделает все, чтобы снова быть в группе еврокубка»

Тренер настроен на еще один успешный сезон

  • 25.12.2021 21:52
  • 542 просмотра
  • 3 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф сделает все, чтобы снова быть в группе еврокубка»
© FC Sheriff

Украинский наставник Юрий Вернидуб, который продлил контракт с «Шерифом» до лета 2024 года, рассчитывает снова выйти в групповой этап еврокубка.

«Новый контракт значит, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов».

«Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков», - сказал Вернидуб.

Вернидуб впервые в истории Молдовы вывел команду в группу Лиги чемпионов. По итогам группового этапа «Шериф» продолжит играть в Лиге Европы.

Источник — ФК Шериф Тирасполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Серж Р
    online
    Серж Р, 25.12.2021 22:03
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Сложно будет Юра, не будет уже инвалидов с терриконов в группе у вас.
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 25.12.2021 22:12
    -2
    "Поверьте, мы сделаем все...." (с)

    Как это напомнило тупые коммунистические лозунги- фантомы:
    " Поверьте, мы построим коммунизм!"
    " Поверьте, мы повернём вспять реки!"
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 25.12.2021 22:08
    -2
    " И тут Остапа понесло" (с)
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