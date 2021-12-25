Юрий ВЕРНИДУБ: «Шериф сделает все, чтобы снова быть в группе еврокубка»

Украинский наставник Юрий Вернидуб, который продлил контракт с «Шерифом» до лета 2024 года, рассчитывает снова выйти в групповой этап еврокубка.

«Новый контракт значит, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов».

«Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году пробились опять в групповую стадию еврокубков», - сказал Вернидуб.

Вернидуб впервые в истории Молдовы вывел команду в группу Лиги чемпионов. По итогам группового этапа «Шериф» продолжит играть в Лиге Европы.