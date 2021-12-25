Сергей РЕБРОВ: «А зачем нам изменения в сборных? Люди хорошо работают»

Ребров считает, что в сборных Украины все нормально

  • 25.12.2021 18:20
  • 1571 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «А зачем нам изменения в сборных? Люди хорошо работают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров, который в будущем может стать тренером сборной Украины, не считает, что сейчас существуют какие-то фундаментальные проблемы в пирамиде национальных команд.

«А зачем нам нужны изменения в сборных? Шевченко вывел команду на Евро-2020, там был четвертьфинал. Почему считают, что все нужно менять? Сборная U-20 выиграла не так давно чемпионат мира. Я не считаю, что в нашем футболе нужно структурно все менять. Я считаю, что люди хорошо работают. Конечно, тренер национальной сборной должен иметь свой взгляд на молодежные сборные, но кто-то этим интересуется, а кому-то дают задание концентрироваться только на первой сборной».

«Мы не знаем, что требуют от Петракова или что требовали от Шевченко. Если молодежка проиграла, то это не вина Шевченко. Нужно знать, что требуют. Или только национальная сборная, или поставить одну модель игры всем сборным».

«Если тренер украинец, то ему должно быть интересно этим заниматься. Я волнуюсь не только за первую команду, но и за молодежные. У меня есть такой интерес», - сказал Ребров.

Источник — Бомбардир

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 25.12.2021 19:06
    0
    Ротаню взагалі премію потрібно виписати
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