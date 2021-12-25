Артем ДОВБИК: «У меня самая опасная общага была на районе»

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, в каких условиях жил в детстве.

«Условия были тяжелые, мы в общежитии жили до 16 лет. У нас была комната 6 метров, мы там втроем жили. Ну у меня комнаты не было. Я понимал что футбол может поменять всю мою жизнь. Я понимал что нужно отдаваться своему делу, быть профессионалом. У меня самая опасная общага была на районе. Там всякие наркоманы были», - сказал Довбик.

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