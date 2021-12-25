Артем ДОВБИК: «У меня самая опасная общага была на районе»

Форвард «Днепра-1» – о тяжелом детстве

  • 25.12.2021 18:18
  • 1741 просмотр
  • 2 комментария
Артем ДОВБИК: «У меня самая опасная общага была на районе»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, в каких условиях жил в детстве.

«Условия были тяжелые, мы в общежитии жили до 16 лет. У нас была комната 6 метров, мы там втроем жили. Ну у меня комнаты не было. Я понимал что футбол может поменять всю мою жизнь. Я понимал что нужно отдаваться своему делу, быть профессионалом. У меня самая опасная общага была на районе. Там всякие наркоманы были», - сказал Довбик.

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Источник — BurBuzz

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    udman1111, 25.12.2021 18:23 (изменен)
    -3
    Ох и Артём. Опасная общага в Черкассах в 2000-ных. Красивая сказка на продажу
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    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 25.12.2021 19:03
    -5
    Самая опасная общага..😂 поэтому я стал в футбол играть в лифчике😂😂
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