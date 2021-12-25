Барселона нашла замену Десту

Каталонцы хотят подписать защитника «Аякса»

  • 25.12.2021 17:55
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Барселона нашла замену Десту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с защитником «Аякса» и сборной Марокко Нуссайром Мазрауи.

Футболисту уже предложен контракт до лета 2026 года. Мазрауи должен стать заменой Сержиньо Десту, который с высокой долей вероятности покинет «Барселону».

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 21 матч за «Аякс», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дембеле согласился на понижение зарплаты в «Барселоне».

Источник — твиттер Николо Скиры

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