Президент Перемоги: «Не согласны с решением КДК, будем подавать апелляцию»

Президент «Перемоги» Фемис Сагиров прокомментировал решение КДК УАФ оштрафовать днепровский клуб по итогам выездного матча с ФК «Сумы», который завершился победой «Перемоги» (3:1) и бесчинством болельщиков команды хозяев, напавших на представителей команды гостей.

«Пока что мы ещё не получили полный текст решения, за что нас наказали. Но на 99,9 процентов мы будем подавать апелляцию. Потому что мы не понимаем, как команда гостей, которая приехала на неподготовленное место проведение матча, а ПФЛ это не проконтролировала, должна нести ещё финансовую нагрузку. Почему? Понять этого не можем. Была угроза жизни и здоровья представителям нашей команды со стороны болельщиков хозяев поля, а оштрафована почему-то «Перемога». Для нас это непонятно», - сказал Сагиров.