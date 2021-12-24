КДК УАФ оштрафовал клуб Второй лиги на 50 тысяч гривен

«Перемога» наказана из-за драки болельщиков во время матча с «Сумами»

  • 24.12.2021 12:04
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
КДК УАФ оштрафовал клуб Второй лиги на 50 тысяч гривен
© ФК Перемога

В 15 туре чемпионата Украины Второй лиги матч между «Сумами» и «Перемогой» не был доигран из-за драки, которую устроили болельщики команды хозяев. Встреча проходила на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрак Сумской области.

Арбитр матча София Причина зафиксировала победу гостей со счетом 3:1, а события матча стали предметом разбирательства в Контрольно-дисциплинарном комитете, который разделил события этого в два отдельных производства.

Пока что КДК принял решение в отношении ФК «Перемога», оштрафовав клуб на 50 тысяч гривен. В днепровском клубе не исключают, что обжалуют это решение, поскольку не понимают степень своей вины в событиях, которые разворачивались на стадионе в Байраке.

Что касается «Сум», которые были принимающей стороной в этом матче, степень их вины пока не определена, разбирательство продолжается, поэтому решение ожидается позднее, но до Нового года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 24.12.2021 13:18
    0
    в ФК Перемога не понимают за что им штраф ?
    Штраф потому что гости, потому что выиграли - нефик было вообще приезжать!!!
    Хозяева поля не обеспечили безопасность? - ТАТОТАКЭ...
    КДК как всегда прав.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности