ВАЩУК: «Миколенко в Англии будет не один. Ярмоленко и Зинченко подскажут»

Специалист поделился мнением о переходе защитника «Динамо» в «Эвертон»

  • 25.12.2021 14:27
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ВАЩУК: «Миколенко в Англии будет не один. Ярмоленко и Зинченко подскажут»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал возможный переход 22-летнео украинского защитника «Динамо» Виталия Миколенко в английский «Эвертон».

«Сможет ли Миколенко с первых матчей заиграть за «Эвертон»? Я так понимаю, что в мире высококлассных футболистов не так много. Поэтому Миколенко может заиграть, но ему будет тяжело. Все-таки английский футбол немножко другой. Английский футбол — силовой. Я думаю, что Миколенко возмужает. Думаю, что Виталику Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он поменяет какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в плане адаптации. А все остальное зависит от него. Такой шанс предоставился! Им надо воспользоваться.

Кто еще из динамовцев близок к тому, чтобы перейти в европейские клубы? Цыганкова уже давно сватают в Европу. На самом деле, у нас также классные вратари. Я не знаю трансферную политику «Динамо». Надо знать, кого они хотят продать и кого хотят купить. Но «Динамо» надо однозначно усиливаться и укрепляться. Киевлянам нужно искать хороших футболистов», — считает Ващук.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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