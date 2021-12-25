ФОТО. Как состав Барселоны может выглядеть с Ферраном Торресом

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как состав каталонской «Барселоны» может выглядеть в случае, если «блаугранас» удастся выкупить контракт 21-летнего испанского вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может выкупить Торреса в январе за €55 миллионов. Факт наличия переговоров по игроку подтвердил и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Источник — Transfermarkt
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