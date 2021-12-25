ВИДЕО. ГВАРДИОЛА — о трансфере Торреса, коронавирусе и Boxing Day

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о возможном переходе Феррана Торреса в «Барселону», коронавирусе и поделился мнением о поединке 19-го тура АПЛ против «Лестера».

«Мне нечего сказать о трансфере Торреса. Я знаю, что переговоры ведутся, и сделка вскоре может быть совершена. Пока что мне больше ничего не говорили.

Стоит ли приостановить розыгрыш АПЛ? Количество заражений растет по всему миру. Это общая проблема. Руководство АПЛ должно принять взвешенное решение, которое бы устроило всех участников.

Плотность графика во время Boxing Day? Я бы не хотел уменьшать количество игр в этот период. Сложно играть каждые 2-3 дня. Но это традиция, которой более ста лет», — рассказал Гвардиола.

Матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» состоится в воскресенье, 26 декабря, в 17:00.