Не хватает средств. Минай не торопится с назначением Шарана

У «Миная» до сих пор не только вакантна должность главного тренера, но и отсутствует конкретика по поводу подготовки к весенней части сезона. Клубное руководство после встречи с потенциальным новым главным тренером, Владимиром Шараном, взяло время на раздумья.
В «Минае» пока не готовы к резкому увеличению зарплатной ведомости и улучшению условий подготовки футболистов к календарным матчам. В клубе надеялись, что новый тренер будет изыскивать неиспользованные резервы у тех игроков, которые уже находятся на контракте, а не делать ставку на приглашение именитых новичков с более высокими финансовыми условиями. Пока же больше всех в «Минае» получает Евгений Селезнев — 70 тысяч гривен в месяц.
В «Минае» пока не решили — найти дополнительные средства или же пригласить на должность главного тренера другого специалиста. В связи с этим планы подготовки «Миная» к весенней части сезона пока что отошли на второй план.
«Минай» занимает 15-е место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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