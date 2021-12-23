Владимир ШАРАН: «Нужно, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли задачи»

Экс-тренер «Александрии» рассказал о переговорах с руководством «Миная»

  • 23.12.2021 03:28
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Владимир ШАРАН: «Нужно, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли задачи»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Бывший наставник «Александрии» Владимир Шаран, который является главным кандидатом на пост нового тренера «Миная» после отставки Игоря Леонова, рассказал о переговорах с руководством закарпатского клуба.

– Мы встретились с руководством, переговорили. Приятная компания, президент, вице-президент, директор клуба, спортивный директор. Мы пообщались часа три, и на этом все закончилось. Мы пожали друг другу руки, и я поехал обратно отдыхать в Сходницу. Я находился в Сходнице, за мной приехали, и я уехал в Ужгород.

Амбиции есть, они остались. Цель — оставить команду в Премьер-лиге, это амбиции для любого тренера. Но я сказал, что и как я вижу в команде, как мне бы хотелось работать. Я много лет работал в «Александрии», где есть определенные условия для того, чтобы команда и игроки прогрессировали. Не все зависит от тренера. Нужно усилить команду, мы разговаривали на эту тему.

– Усиления нужны на много позиций?
– Конечно. А как по-другому, если команда находится на 15-м месте? Хочется работать в команде, где я вижу, что люди хотят ставить задачи и выполнять их. И для этого необходимы условия, в первую очередь, для футболистов. Не финансовые условия для меня, потому что для меня это не главное. Где бы я ни работал, я ставил в первую очередь не себя, а игроков. Это могут подтвердить футболисты «Александрии» разных поколений, с которыми я работал. Этого же я хочу и в «Минае». Нужно, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли поставленные перед ними задачи. Для этого необходимы тренировочные поля, питание, проживание и решение других вопросов. Я пока ничего не видел, никуда не ездил. Я только встречался с президентом и его помощниками, работающими в клубе.

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30.

Источник — Футбол 1/2/3

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