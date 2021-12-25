Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «В Вересе одни из самых высоких зарплат»

Украинский защитник остался без клуба

  • 25.12.2021 04:42
  • 438 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «В Вересе одни из самых высоких зарплат»
© fanday.net. Дмитрий Немчанинов

Украинский защитник Дмитрий Немчанинов рассказал, почему не остался в ровенском «Вересе».

«Мой контракт действовал до 31 декабря, и клуб принял решение его не продлевать. Причин я не знаю, и сейчас нет смысла говорить о том, хотел я или не хотел остаться. Наверное, инициатором должен быть клуб, если он хочет оставить футболиста, а не футболист должен упрашивать клуб.

Я вернулся в Верес прошлой зимой. У нас был договор до зимы, мы договорились, что этой зимой будем решать по новому контракту. Тогда мы не сошлись по финансам - договаривались об одном, а получилось по-другому. Тем не менее, вопрос был решен, и я остался в команде, там были скорее юридические моменты.

С финансовыми обязательствами все в полном порядке, нет никаких вопросов, думаю, ни у кого в команде. Дело вообще не в финансах – 1 января у меня заканчивается контракт, и клуб не захотел его продлевать. Я не буду говорить, что всеми правдами и неправдами хотел остаться в клубе. Мне сказали: «Дима, продлевать контракт не будем». Все, окей, вопросов нет. Все знают, об этом не раз говорили президент и тренер, что в Вересе одни из самых высоких зарплат».

Источник — FanDay

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 25.12.2021 04:57
    0
    Слова Вирта что у Вереса самые маленькие зарплаты в УПЛ и самый вместе с Минаем маленький бюджет
    Немчанинов прекращай курить)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности