Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «В Вересе одни из самых высоких зарплат»

Украинский защитник Дмитрий Немчанинов рассказал, почему не остался в ровенском «Вересе».

«Мой контракт действовал до 31 декабря, и клуб принял решение его не продлевать. Причин я не знаю, и сейчас нет смысла говорить о том, хотел я или не хотел остаться. Наверное, инициатором должен быть клуб, если он хочет оставить футболиста, а не футболист должен упрашивать клуб.

Я вернулся в Верес прошлой зимой. У нас был договор до зимы, мы договорились, что этой зимой будем решать по новому контракту. Тогда мы не сошлись по финансам - договаривались об одном, а получилось по-другому. Тем не менее, вопрос был решен, и я остался в команде, там были скорее юридические моменты.

С финансовыми обязательствами все в полном порядке, нет никаких вопросов, думаю, ни у кого в команде. Дело вообще не в финансах – 1 января у меня заканчивается контракт, и клуб не захотел его продлевать. Я не буду говорить, что всеми правдами и неправдами хотел остаться в клубе. Мне сказали: «Дима, продлевать контракт не будем». Все, окей, вопросов нет. Все знают, об этом не раз говорили президент и тренер, что в Вересе одни из самых высоких зарплат».