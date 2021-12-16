Не договорились. Немчанинов покидает Верес

31-летний защитник Дмитрий Немчанинов покинет ровенский «Вересок». Футболист и клуб приняли общее решение не продолжать сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба «Вереса».

Действующее трудовое соглашение защитника с красно-черными рассчитано до конца календарного года. Затем Дмитрий Немчанинов получит статус свободного агента.

За «Верес» Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Верес» хочет продлить контракт с Немчаниновым.