Не договорились. Немчанинов покидает Верес

31-летний защитник Дмитрий Немчанинов покинет ровенский «Вересок». Футболист и клуб приняли общее решение не продолжать сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба «Вереса».
Действующее трудовое соглашение защитника с красно-черными рассчитано до конца календарного года. Затем Дмитрий Немчанинов получит статус свободного агента.
За «Верес» Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах за красно-черных (24 игры в Первой лиге, 17 матчей в УПЛ и 5 поединков в Кубке Украины) и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что «Верес» хочет продлить контракт с Немчаниновым.
Источник — ФК Верес
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