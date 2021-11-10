Верес хочет продлить контракт с Немчаниновым и готовится к спаррингу

15 ноября команда Юрия Вирта сыграет контрольный матч

  • 10.11.2021 15:03
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Верес хочет продлить контракт с Немчаниновым и готовится к спаррингу
© ФК Верес. Дмитрий Немчанинов

11 ноября ровенский «Верес» начнет подготовку к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ - с «Металлистом-1925», который состоится в Луцке 22 ноября.

Подопечные Юрия Вирта собираются заполнить ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ спаррингом, который запланирован на 15 ноября. Скорее всего, с второлиговыми «Карпатами-Галич».

По имеющейся информации, Евгений Пасич, который из-за повреждения не смог участвовать в последнем календарном матче - с «Зарей», уже восстановился и готов тренироваться в общей группе.

Также клубное руководство готово в ближайшие дни сесть за стол переговоров с Дмитрием Немчаниновым о пролонгации контракта, который заканчивается 31 декабря.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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