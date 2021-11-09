Немчанинов может покинуть Верес

Контракт защитника подходит к концу

  • 09.11.2021 11:58
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Немчанинов может покинуть Верес
© ФК Верес. Дмитрий Немчанинов

левый защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов вскоре может покинуть клуб, за который выступает с сентября прошлого года. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 31 декабря этого года.

31-летний Немчанинов в текущем сезоне УПЛ провел 14 матчей, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.

Прежде воспитанник столичного футбола играл за «Динамо-3», «Днестр», винницкую «Ниву», «Зирку», «Волынь», «Черноморец», «Олимпик», российские «Крылья Советов», «Десну», «Рух» и словацкую «Нитру».

Общая статистика Немчанинова в Премьер-лиге: 108 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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