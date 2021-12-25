Украинец Беленький признан лучшим форвардом белорусского клуба в 2021 году

Станислав Беленький занял третье место в гонке бомбардиров

  • 25.12.2021 01:14
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Украинец Беленький признан лучшим форвардом белорусского клуба в 2021 году
© ФК Динамо Брест. Станислав Беленький

Белорусский клуб «Динамо-Брест» провел голосование за звание лучшего форварда команды в сезоне 2021.

Безоговорочную победу одержал украинец Станислав Беленький, который набрал 78.04% голосов болельщиков «Динамо-Брест» (424 голосов). Украинец с большим преимуществом опередил Александра Шестюка – 15,1% (82 голосов).

В минувшем сезоне Беленький забил 14 голов в 31 матче во всех турнирах и занял третье место в споре бомбардиров чемпионата Беларуси.

Напомним, в декабре этого года Беленький подписал контракт с тбилисским «Динамо».

Источник — ФК Динамо-Брест

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