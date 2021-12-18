ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард подписал контракт с Динамо Тбилиси

Станислав Беленький подписал с грузинским клубом договор по схеме 2+1

  • 18.12.2021 06:48
  • 2011 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард подписал контракт с Динамо Тбилиси
© ФК Динамо Тбилиси. Станислав Беленький

Украинский форвард Станислав Беленький подписал контракт с «Динамо Тбилиси.

Соглашение нападающего с грузинским клубом подписано по системе 2+1, на два сезона с правом пролонгации еще на год.

23-летний украинец до этого играл за брестское «Динамо», куда перешел на правах аренды из словацкого ДАК. В минувшем сезоне Беленький забил 14 голов в 31 матче, и это третье место в споре бомбардиров чемпионата Беларуси.

Источник — ФК Динамо Тбилиси

(1 голос)

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Комментарии
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    andre_lui
    andre_lui, 18.12.2021 07:06
    0
    Как Милевский забивал, помню, писали. А об этом парне первый раз читаю. 14 голов - прилично!
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