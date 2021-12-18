ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард подписал контракт с Динамо Тбилиси

Украинский форвард Станислав Беленький подписал контракт с «Динамо Тбилиси.

Соглашение нападающего с грузинским клубом подписано по системе 2+1, на два сезона с правом пролонгации еще на год.

23-летний украинец до этого играл за брестское «Динамо», куда перешел на правах аренды из словацкого ДАК. В минувшем сезоне Беленький забил 14 голов в 31 матче, и это третье место в споре бомбардиров чемпионата Беларуси.