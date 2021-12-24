Ювентус предложил своего хавбека Арсеналу

«Ювентус» предложил «Арсеналу» арендовать своего полузащитника Артура Мело. Игрок не входит в планы наставника туринцев Массимильяно Аллегри.

В нынешнем сезоне Артур принял участие всего в 10 матчах «Ювентуса» во всех турнирах и провел на поле суммарно 399 минут.

Артур перешел в «Ювентус» из «Барселоны» летом 2020 года за 72 миллиона евро. Ранее сообщалось о том, что 25-летним бразильцем интересуется ПСЖ.