Ювентус предложил своего хавбека Арсеналу

Артур Мело не нужен Массимильяно Аллегри

  • 24.12.2021 23:57
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Ювентус предложил своего хавбека Арсеналу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

«Ювентус» предложил «Арсеналу» арендовать своего полузащитника Артура Мело. Игрок не входит в планы наставника туринцев Массимильяно Аллегри.

В нынешнем сезоне Артур принял участие всего в 10 матчах «Ювентуса» во всех турнирах и провел на поле суммарно 399 минут.

Артур перешел в «Ювентус» из «Барселоны» летом 2020 года за 72 миллиона евро. Ранее сообщалось о том, что 25-летним бразильцем интересуется ПСЖ.

Источник — Daily Mail

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