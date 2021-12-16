ПСЖ интересуется полузащитником Ювентуса

Парижский ПСЖ активно интересуется 25-летним центральным полузащитником «Ювентуса» и сборной Бразилии Артуром.
ПСЖ может обменять футболиста на Мауро Икарди или Леандро Паредеса. Также Артур входит в сферу интересов римского «Лацио».
Артур защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €72 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 8 матчей во всех турнирах.
Контракт Артура с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе Артура 21 матч за сборную Бразилии, где он забил один гол.
Источник — Calciomercato
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