Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шевченко в сборной был огромный штат итальянцев»

Наставнику «Динамо» удается обходиться без большого количества помощников

  • 24.12.2021 23:37
  • 516 просмотров
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шевченко в сборной был огромный штат итальянцев»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ подчеркнул, что работает со сравнительно небольшим штатом ассистентом:

«Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе.

У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, которые занимаются только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. У Клоппа 40 человек, которые руководят командой».

Ранее Луческу был признан тренером года в Румынии.

Источник — Digisport.ro

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 25.12.2021 00:09
    0
    "Клопп має 40 осіб, які керують командою».
    І тут Остапа понесло...
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 23:56
    0
    — Здравствуйте, царь, очень приятно! Румынский царь, очень приятно, румынский царь! Очень приятно, здравствуйте, румынский царь! Очень приятно, царь! (с)
    цитата из фильма ужасов "Мирча Михалыч меняет профессию"
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    Akkerman65
    online
    Akkerman65, 24.12.2021 23:53
    0
    Так люди живут и работают в 21 веке. Это современные и успешные тренеры, о которых знает Луческу. А вот знают ли они что-то о бывшем работнике Шахтёра?
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