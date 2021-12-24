Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Шевченко в сборной был огромный штат итальянцев»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ подчеркнул, что работает со сравнительно небольшим штатом ассистентом:

«Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе.

У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, которые занимаются только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. У Клоппа 40 человек, которые руководят командой».

Ранее Луческу был признан тренером года в Румынии.