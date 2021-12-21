ФОТО. Мирча Луческу признан тренером года в Румынии

Наставник 5-й раз стал тренером года в своей стране

  • 21.12.2021 22:27
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ФОТО. Мирча Луческу признан тренером года в Румынии
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу, который сейчас находится в Румынии, пришел на церемонию вручения премии тренер года.

По итогам голосования тренеров, капитанов команд и президентов клубов элитного дивизиона чемпионата Румынии, а также журналистов, именно Луческу признали наставником года.

Для 76-летнего специалиста это 5-я подобная награда.

В 2021 году Луческу завоевал с «Динамо» три трофея в первом же сезоне после того как возглавил команду. 

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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