ФОТО. Мирча Луческу признан тренером года в Румынии

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу, который сейчас находится в Румынии, пришел на церемонию вручения премии тренер года.

По итогам голосования тренеров, капитанов команд и президентов клубов элитного дивизиона чемпионата Румынии, а также журналистов, именно Луческу признали наставником года.

Для 76-летнего специалиста это 5-я подобная награда.

В 2021 году Луческу завоевал с «Динамо» три трофея в первом же сезоне после того как возглавил команду.