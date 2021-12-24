Олег ФЕДОРЧУК: «Шансы Украины выйти на ЧМ небольшие»

Украинский тренер Олег Федорчук оценил шансы национальной сборной на выход в финальную стадию ЧМ-2022:

«Выступление сборной Украины на Евро и в отборе на Кубок мира оставило двоякое впечатление. Мы выиграли в группе один матч и смогли проявить себя в 1/8 финала. Однако Англия в четвертьфинале указала на наше настоящее место. Хуже, что на ментальном уровне никого из игроков это не оскорбило.

Отбор на Кубок мира стал продолжением нашей игры. Мы вырвали путевку в стыковые матчи лишь в последний игровой день. Мне понятна радость тренера и федерации, которые радуются тому, что первым соперником нам выпала сборная Шотландии. Их можно понять.

Но в марте и у себя на поле Шотландия весьма грозна. Если нам повезет, то и вторую решающую игру мы опять будем играть на выезде, когда наш чемпионат еще не набрал ход, а легионеры не являются лидерами в своих клубах. Поэтому шансы небольшие».