Спортдир ПСЖ: «Количество травм Рамоса стало сюрпризом»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что количество травм новичка команды Серхио Рамоса его неприятно удивило:

«Мы не ожидали, что Рамос не сможет выйти на поле в течении четырех месяцев. Конечно, мы знали о его травмах, но для нас стало большим сюрпризом их количество и серьезность.

В какой-то момент появилась напряженность, но сейчас мы расслаблены, ведь он находится на правильном пути. Очень важно, чтобы во второй части сезона Серхио избежал повреждений».

В нынешнем сезоне Рамос провел за ПСЖ всего 175 минут на поле и уже успел заработать первую красную карточку.