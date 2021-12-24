Спортдир ПСЖ: «Количество травм Рамоса стало сюрпризом»

Леонардо – о состоянии Серхио Рамоса

  • 24.12.2021 20:45
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Спортдир ПСЖ: «Количество травм Рамоса стало сюрпризом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Спортивный директор ПСЖ Леонардо признался, что количество травм новичка команды Серхио Рамоса его неприятно удивило:

«Мы не ожидали, что Рамос не сможет выйти на поле в течении четырех месяцев. Конечно, мы знали о его травмах, но для нас стало большим сюрпризом их количество и серьезность. 

В какой-то момент появилась напряженность, но сейчас мы расслаблены, ведь он находится на правильном пути. Очень важно, чтобы во второй части сезона Серхио избежал повреждений».

В нынешнем сезоне Рамос провел за ПСЖ всего 175 минут на поле и уже успел заработать первую красную карточку.

Источник — Marca

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